Menschenrechtlerin Scherbakowa mit Hambacher Freiheitspreis geehrt

Die russische Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakowa ist mit dem Hambacher Freiheitspreis 1832 geehrt worden. Die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde der Kulturwissenschaftlerin am Freitag bei einem Festakt im Hambacher Schloss überreicht. Die 1949 in Moskau geborene Historikerin ist Gründungsmitglied der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, die 2022 den Friedensnobelpreis erhielt. Da war die Organisation in Russland bereits verboten.