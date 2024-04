Mobilitätssektor Schellhammer nach Fahrverbot-Drohung: „Ablenkungsdebatte“

Wissing, der früher rheinland-pfälzischer Wirtschaftsminister war, hatte in einem Brief an die Vorsitzenden der Regierungsfraktionen von SPD, Grünen und FDP im Bund vor drastischen Einschnitten für Autofahrer bis hin zu Fahrverboten an Wochenenden gewarnt, falls die Koalition sich nicht bald auf eine Reform des Klimaschutzgesetzes einigt. Andernfalls müsste Wissing bis Mitte Juli ein Sofortprogramm vorlegen, damit der Verkehrssektor Klimaziele einhalten kann. Als Mittel dafür kämen aus seiner Sicht nur Fahrverbote in Betracht.