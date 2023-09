Landtag Schellhammer: CDU soll sich zu Thüringen äußern

In Thüringen regiert ein Bündnis aus Linken, SPD und Grünen, das jedoch keine Mehrheit hat - die CDU ist in der Opposition. Der in Rede stehende Gesetzesentwurf einer Steuersenkung konnte nur beschlossen werden, weil neben der CDU Abgeordnete von FDP, AfD und Fraktionslose dafür stimmten. Die Thüringer AfD wird vom Landesverfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft und beobachtet.