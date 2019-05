Scheidender Vorsitzender: Rauerer Ton bei Bürger-Petitionen

Fredi Winter, scheidender Vorsitzender des Petitionsausschusses, steht am Rednerpult. Foto: SPD-Fraktion RLP/A. Heimann/Archivbild.

Mainz Der Ton der Bürger ist rauer geworden und die Sachverhalte komplizierter: Das stellt der scheidende Vorsitzende des Petitionsausschusses im rheinland-pfälzischen Landtag, Fredi Winter, nach 13 Jahren in dem Gremium fest.

Inzwischen fänden sich auch immer mal wieder Beleidigungen und Unwahrheiten in den Petitionen, sagte der Sozialdemokrat der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Der Landtagsabgeordnete stand fünf Jahre an der Spitze des Petitionsausschusses und geht jetzt in den Ruhestand.

Er habe sich über manche Entscheidung einer Institution gewundert, berichtet der 70-Jährige von den nicht-öffentlichen Fällen. Aber auch über „manchen Mitmenschen, der es anscheinend braucht, andere zu ärgern“.

Die Zahl der Eingaben an den Petitionsausschuss ist in den vergangenen Jahren zugleich zurückgegangen. 2018 habe er sich mit 1866 Anliegen befasst, sagte Winter. In fast zwei Dritteln der Eingaben habe das Gremium den Bürgern helfen können. Insgesamt waren das 96 Eingaben weniger als 2017, wie das Büro der Bürgerbeauftragten mitteilte. Fünf Jahre zuvor (2013) waren es noch 2090 Eingaben und zehn Jahre zuvor (2008) sogar 3748. Die Bürgerbeauftragte Barbara Schleicher-Rothmund bearbeitet zunächst alle Eingaben von Bürgern. Sie versucht einvernehmliche Lösungen zu finden, bevor der Petitionsausschuss entscheidet.

Das Gremium befasst sich darüber hinaus mit öffentlichen Petitionen und sogenannten Legislativeingaben, mit denen die Petenten eine Änderung von Gesetzen oder Rechtsverordnungen anstreben. Dabei ging es 2018 vor allem um die Rundfunkbeiträge, schulrechtliche Fragen und beamtenrechtliche Regelungen, wie Winter sagte.

Und bei den Bürger-Eingaben? „Das pralle Leben, vom Nachbarschaftsstreit bis zur Inschrift auf einem Grabstein“, beschreibt Winter die Palette. Schwerpunkte seien Eingaben aus den Justizvollzug, zum Thema Verkehr und Soziales. Auch Gesundheit, Landwirtschaft, Umwelt und Ordnungsverwaltung seien größere Blöcke.

Um die Hakenkreuze am Kirchturm in Herxheim am Berg sei es 2018 beispielsweise gegangen, sowie um die kritische Personalsituation in den Gefängnissen, die Situation von Kindern inhaftierter Eltern oder die bemängelte Untätigkeit eines städtischen Ordnungsamtes bei der Belästigung durch das Grillen eines Nachbarn.

Die Petenten stammten aus allen gesellschaftlichen Schichten, seien aber meist zumindest „mittelalt“, sagte Winter. Er werbe aber auch bei jungen Menschen, von ihrem Recht Gebrauch zu machen. „Manche Eingaben und das damit verbundene menschliche Schicksal machen einen betroffen“, sagte Winter. „Andere Eingaben bringen einen zum Schmunzeln“, und es gebe auch Fälle mit „querulatorischem Charakter“.

428 Eingaben seien 2018 als unzulässig zurückgewiesen worden. Ein häufiger Grund seien schwebende Ermittlungs- oder Gerichtsverfahren.