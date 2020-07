Scheiben von mehreren Autos eingeschlagen

Speyer In Speyer sind die Scheiben mehrerer parkender Autos eingeschlagen worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurden am frühen Morgen insgesamt an neun Autos die Front- oder die Heckscheibe beschädigt - je nachdem, wie das jeweilige Auto zur Straße geparkt war.

