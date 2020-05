Scheiben an CDU-Gebäude in Saarbrücken eingeworfen

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Archivbild

Saarbrücken Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen an einem Gebäude der CDU in Saarbrücken Scheiben eingeworfen. Die Polizei ermittle wegen Sachbeschädigung, teilte eine Sprecherin mit. Die Jugendorganisation der FDP im Saarland sprach von einem „politisch motivierten Angriff“.