Schausteller wollen der Corona-Krise trotzen

Mainz/Koblenz Die Corona-Zeiten machen Volksfeste unmöglich - um in der Krise zu überleben, hoffen die Schausteller jetzt auf Einnahmen durch neu eingerichtete Plätze mit Jahrmarkt-Atmosphäre. Voraussichtlich zum ersten Juli-Wochenende soll in Koblenz nach Angaben der Stadt das „Schängelland“ starten - benannt nach dem volkstümlichen Namen für gebürtige Koblenzer Jungen und Mädchen.

Voraussichtlich ebenfalls im Juli soll in Mainz ein mobiler Freizeitpark auf dem Messegelände im Stadtteil Hechtsheim eröffnen. Zuvor sind nach Angaben der Stadt organisatorische und technische Fragen zu klären. Der mobile Freizeitpark biete den besonders hart von der Corona-Pandemie betroffenen Schaustellern „die Möglichkeit, endlich wieder ihrer Arbeit nachzugehen und Einnahmen zu generieren“, erklärte die Mainzer Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz (CDU).

Die Stadt Mainz habe in den vergangenen Wochen einen regelmäßigen Dialog mit den Schaustellern geführt, wie man diesen helfen könne. „Gemeinsam haben wir nach geeigneten Flächen für einen mobilen Freizeitpark gesucht und verschiedene Optionen geprüft“, berichtete Matz. Auf dem Messegelände könnten mehr Fahrgeschäfte und Buden aufgestellt werden als am zunächst erwogenen Rheinufer - so dass der Freizeitpark ein attraktives Angebot für die Mainzer und für Besucher werde.