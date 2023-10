Auszeichnung Schauspieler Matthias Brandt erhält Carl-Zuckmayer-Medaille

Der mehrfach ausgezeichnete Sohn von Ex-Bundeskanzler Willy Brandt (SPD) lebt in Brandenburg. Einem breiten Fernsehpublikum ist er unter anderem als Münchner Hauptkommissar Hanns von Meuffels im „Polizeiruf 110“ bekannt. Insgesamt stand Matthias Brandt in mehr als 80 Fernsehproduktionen vor der Kamera. 2021 kehrte er in Oliver Reeses Inszenierung von Max Frischs „Mein Name sei Gantenbein“ am Berliner Ensemble auf die Theaterbühne zurück. Sein Roman „Blackbird“ (2019) und sein autobiografisches Werk „Raumpatrouille“ (2016) sind Bestseller. Als Hörbuchsprecher ist er unter anderem in Robert Seetalers „Das Café ohne Namen“ zu hören.