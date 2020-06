Schauspieler Eisermann freut sich auf die Bühne

Worms Endlich wieder auftreten: Schauspieler André Eisermann freut sich auf Bühnenpräsenz nach der Corona-Zwangspause. „Am 25. Juli werden mein Pianist Jakob Vinje und ich in Wetzlar auf einer Naturbühne im Rosengärtchen unter freiem Abendhimmel unsere Performance zu Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ aufführen“, sagte der 52-Jährige in Worms der Deutschen Presse-Agentur.

Es sei sozusagen ein Auftritt am Original-Schauplatz. „Ganz in der Nähe vom Lottehaus, wo der junge Johann Wolfgang seinen Briefroman geschrieben hat. Das wird sicher spannend“, sagte Eisermann. Das Lottehaus ist nach Charlotte Kestner benannt. In sie war Goethe verliebt, und sie inspirierte ihn zur Figur der Lotte im Roman.