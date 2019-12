Schaufensterscheibe von AfD-Parteibüro beschädigt

Neuwied/Koblenz Unbekannte Täter haben am Montagabend in Neuwied die Schaufensterscheibe eines Parteibüros beschädigt. Zu dem Zeitpunkt war niemand mehr in dem Büro, der Sachschaden werde auf rund 2500 Euro geschätzt, sagte ein Polizeisprecher in Koblenz am Dienstag.

Die AfD-Landtagsfraktion sprach in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung von einem „Sprengstoffanschlag“ auf ihr Wahlkreisbüro in Neuwied.