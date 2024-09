Wetter Schauer und starke Gewitter erwartet - und bis zu 30 Grad

Die Meteorologen erwarten für Teile von Rheinland-Pfalz und dem Saarland am Montag Schauer und starke Gewitter. Diese könnten sich im Südosten bilden und dann nach Nordosten ausbreiten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. In einzelnen Fällen warnt der DWD vor extrem starkem Gewitter mit stürmischen Böen und Hagel. Dazu ist es noch einmal hochsommerlich warm mit Temperaturen zwischen 27 und 30 Grad, in höheren Lagen der Eifel um 25 Grad. Abseits der Gewitter weht ein schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen.