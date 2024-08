Deutscher Wetterdienst Schauer und Gewitter in Rheinland-Pfalz und Saarland

Durchwachsen wird es: Wie so oft in diesem Jahr stehen in Rheinland-Pfalz und im Saarland Sommertage mit wenig Sonne, dafür mit Niederschlägen an. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen heute vom Westen Schauer und teilweise kräftige Gewitter heran. In manchen Gebieten kommen Starkregen und Hagel dazu. Immerhin werden Höchsttemperaturen von 24 bis 27 Grad erwartet.