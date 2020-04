Schauer und Gewitter in Rheinland-Pfalz erwartet

Blick auf Nierstein und den Rhein. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Offenbach Schauerartiger Regen und einzelne Gewitter werden ab Dienstag in Rheinland-Pfalz erwartet. Die Höchstwerte liegen bei zeitweise böig auffrischendem Wind bei 17 bis 23 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Auch in der Nacht zum Mittwoch muss mit vereinzelten Schauern und einer Abkühlung auf fünf bis zehn Grad gerechnet werden.