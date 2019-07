Schauer und Gewitter das ganze Wochenende über möglich

Blitze am nächtlichen Himmel. Foto: Julian Stratenschulte/Archivbild.

Mainz Rheinland-Pfalz und das Saarland starten mit Schauern und Gewittern in das Wochenende. Zwar soll sich am Freitag noch einmal die Sonne zeigen bei Temperaturen bis an die 40-Grad-Grenze, am Nachmittag ziehen laut Prognose des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dann aber erste Gewitter über die Länder.

Von dpa

Die ganze Region sei betroffen. Am Samstag liegen die Temperaturen den Angaben nach zwischen 24 und 29 Grad, im Saarland wird es 27 Grad warm. Unwetter seien den ganzen Tag über möglich, teilte der Wetterdienst mit.