Wetter Schauer, kräftige Gewitter und vereinzelt Unwetter erwartet

In die Südosthälfte breitet sich das ungemütliche Wetter laut DWD am Nachmittag aus. Unwetter könne es vereinzelt am Nachmittag und am Abend geben. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 21 Grad in der Hocheifel und 27 Grad in der Vorderpfalz, so die Vorhersage.