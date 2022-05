Literatur : Schami über Auftrittspause: Erzählen ohne Publikum seltsam

Mainz Der Schriftsteller Rafik Schami („Mein Sternzeichen ist der Regenbogen“) hat nach zwei Jahre und drei Monate langer Corona-Zwangspause sein Comeback als Erzähler auf der Bühne gegeben. Eine fünftägige Mini-Tournee führte den 75-Jährigen unter anderem nach Speyer und Konstanz.

„Es ist seltsam für einen Erzähler, so lange nur am Schreibtisch zu arbeiten und kein Publikum zu sehen“, sagte Schami der Deutschen Presse-Agentur. Er habe sich „doppelt so gut vorbereitet“, damit „alles spannend und ohne Stottern“ ablaufe. Nun freue er sich auf eine größere Tournee ab September.