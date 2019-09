Schalke startet ohne Uth: Mainz mit Zentner im Tor

Schalkes Trainer David Wagner gibt Anweisungen. Foto: Federico Gambarini/Archivbild.

Gelsenkirchen Ohne Stürmer Mark Uth startet der FC Schalke 04 in sein Bundesliga-Heimspiel am Freitagabend gegen den FSV Mainz 05. Der Offensivspieler, der beim 5:1-Sieg am vergangenen Sonntag in Paderborn sein Saison-Debüt gefeiert hatte, sitzt zunächst auf der Bank.

