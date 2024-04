2. Bundesliga Schalke 04 nach Remis in Elversberg weiter im Abstiegskampf

Schalke 04 hat einen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenverbleib in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Der Bundesliga-Absteiger kam am Freitag zum Auftakt des 30. Spieltages beim Aufsteiger SV Elversberg nur zu einem 1:1 (0:1) und befindet sich mit 36 Punkten weiter mitten im Abstiegskampf. Florian Le Joncour brachte die Saarländer, die 40 Punkte auf dem Konto haben, in der 18. Minute in Führung. Keke Topp (59.) traf zum Ausgleich.