Schafe im Kreis Ahrweiler von Wolf gerissen

Mainz Nach Einschätzung von Experten sind ein oder mehrere Wölfe im Kreis Ahrweiler unterwegs gewesen und haben Schafe gerissen. Das Senckenberg Forschungsinstitut mit Sitz im hessischen Gelnhausen ordnete die Risse vom Februar anhand von DNA-Proben Wölfen zu, wie das rheinland-pfälzische Umweltministerium am Freitag in Mainz mitteilte.

In dem Landkreis waren seinerzeit mehrere Schafe getötet und verletzt worden, vier Lämmmer werden noch vermisst. Die Risse ereigneten sich in der Verbandsgemeinde Adenau und zwei Tage später in der Gemarkung Remagen.