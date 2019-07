Schaf klettert über Hühnerleiter auf Scheunendach

Kaiserslautern Für ein neugieriges Schaf ist eine Hühnerleiter um ein Haar zur gefährlichen Falle geworden. Das Tier war laut Polizei die an einer Scheune angelehnte 2,5 Meter hohe Leiter hinaufgeklettert - traute sich dann aber nicht mehr herunter.

Die alarmierten Beamten mussten erst die Besitzerin des hilflosen Schafs rufen, damit sie das Tier mit Hilfe einer zweiten Leiter aus seiner misslichen Lage befreien konnte. Eine Zeugin hatte die Schnucke in der Nacht zum Dienstag in einem Vorort von Kaiserslautern in ihrer misslichen Lage beobachtet und die Polizei gerufen.