Schäferhund beißt Paketboten in die Schulter

Ein Blaulicht der Polizei leuchtet auf. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bad Dürkheim Ein Schäferhund hat in Bad Dürkheim einen Paketboten angefallen und in die Schulter gebissen. Der 52 Jahre alte Mann aus Bad Dürkheim hatte am Freitagnachmittag an einer Tür geklingelt und die Bewohnerin diese einen kleinen Spalt geöffnet, damit ihr Hund nicht durch konnte, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Das Tier habe sich aber an der Frau vorbei gezwängt und sei auf Paketboten zugerannt. Der Mann habe noch versucht, Abstand zu gewinnen, und sei weggelaufen. „Der Hund konnte den Boten jedoch einholen und verletzte diesen durch einen Biss im Bereich der Schulter.“ Gegen die Hundehalterin wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.