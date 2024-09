Altlasten Schadstoffe im Boden nahe Schiersteiner Brücke entdeckt

Auf einer Baustelle an der Schiersteiner Brücke zwischen Mainz und Wiesbaden muss derzeit der Boden wegen Schadstoffen saniert werden. Bei der Suche nach Weltkriegsmunition an der Autobahnabfahrt „Wiesbaden Äppelallee“ sei in sechs Metern Tiefe Teeröl entdeckt worden, teilte das Regierungspräsidium Darmstadt mit. Der Schadstoff werde nun mit einem Bagger aus dem Boden geholt, in Containern zwischengelagert und anschließend fachgerecht entsorgt.