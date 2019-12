Schaden von Rheingoldhallen-Brand in Millionenhöhe

Mainz Rund sieben Monate nach dem Brand in der Rheingoldhalle wird der Schaden nach Angaben der Mainzer Aufbaugesellschaft (MAG) auf drei bis fünf Millionen Euro geschätzt. Die Arbeiten in dem markanten Gebäude mit seiner teils vergoldeten Dachkonstruktion laufen auf Hochtouren.

Der Brand war am 16. Mai an einer Mauerfuge ausgebrochen, ausgelöst vermutlich von Bauarbeiten. Bei den Lösch- und Aufräumarbeiten wurde dann noch Asbest in der Konstruktion entdeckt. Ein MAG-Sprecher betonte, man sei sensibilisiert bei der Überwachung sogenannter Heißarbeiten während der Bauzeit. „Dies hat einerseits mit den Besonderheiten der vorliegenden Baukonstruktion zu tun. Natürlich haben auch die Brandereignisse unser Augenmerk geschärft, so dass wir während der gesamten Bauzeit erhöhte Anforderungen an die Baustelle stellen.“