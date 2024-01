Landeskriminalamt Schaden durch Geldautomatensprengungen erreicht Höchststand

In der Summe enthalten sind dem Ministerium zufolge Schäden an Automaten, am Gebäude sowie am Inventar, sie basieren teilweise auf Schätzungen der Polizei. Nicht mit eingerechnet ist die Beute. Den Gesamtschaden für 2023 hatte zuletzt noch die Sprengung eines Automaten in Bundenthal in der Südwestpfalz in die Höhe getrieben. Allein hier geht die Polizei von einem Millionenschaden aus.