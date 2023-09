Unfall Sattelzug auf Schiersteiner Brücke umgekippt: A643 gesperrt

Die Autobahn 643 sei derzeit in Richtung Bingen voll gesperrt. Einer der Fahrer war nach Angaben der Feuerwehr in dem auf der Seite liegenden Sattelzug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Er sei in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei Heidesheim. Die Brücke verbindet Wiesbaden und Mainz. Der Unfall ereignete sich auf rheinland-pfälzischer Seite.