Sattelzüge ausgeraubt: Prozess gegen drei Männer in Dresden

Eine Statue der Justitia hält als Symbol eine Waage in ihrer Hand. Foto: David-Wolfgang Ebener/Archivbild.

Dresden Sie sollen über Jahre in großem Stil Fracht aus Sattelzügen an Autobahnrastplätzen in Hessen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen gestohlen und zu Geld gemacht haben. Zum Prozessauftakt am Dresdner Landgericht schwiegen die drei Männer am Montag zu den Vorwürfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die 31- bis 34-Jährigen sind wegen schweren Bandendiebstahls in zwölf Fällen angeklagt.