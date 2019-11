Sarkophag in Johanniskirche birgt Leichnam von Erzbischof

Das Forscherteam hebt den Sarkophag-Deckel ab. Foto: Andreas Arnold/dpa.

Mainz Der im Juni geöffnete Sarkophag in der Mainzer Johanniskirche ist nach Erkenntnissen der Forscher die Grabstätte eines frühmittelalterlichen Erzbischofs. „Er ist es“, sagte Forschungsleiter Guido Faccani am Donnerstag in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa