Umschulung erfolgreich absolviert : Ehemalige Saar-Stahlarbeiter sind jetzt Lokführer

Saarbrücken Erst Stahl, jetzt Eisen(bahn). Zehn Männer haben eine neue Perspektive bei einem Verkehrsunternehmen gefunden.

„Ein Festvertrag ohne Befristung“

Früher in Burbach Draht gewalzt

Immer wieder war er von den Arbeitgebern in der Vergangenheit nur vorübergehend eingestellt worden, hatte als Produktionshelfer und für eine Leihfirma gearbeitet, bevor er 2018 zu Saarstahl nach Neunkirchen kam. „Damals war die Lage noch ok“, blickt er zurück. Erst sei er in Neunkirchen in der Beizanlage eingesetzt worden, dann habe er in Burbach Draht gewalzt. Doch als sein Zweijahresvertrag im April 2020 auslief, zählte auch er zu den Mitarbeitern, die von einem umfangreichen Stellenabbau betroffen waren.