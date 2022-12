Filmfestival : Sandra Hüller wird Ehrengast beim Max Ophüls Preis

Saarbrücken Das 44. Filmfestival Max Ophüls Preis vom 23. bis 29. Januar in Saarbrücken widmet das diesjährige Tribute der Schauspielerin Sandra Hüller. In den Vorjahren waren unter anderem Mario Adorf und Heike Makatsch damit geehrt worden.

Die 44-Jährige wird bei der Preisverleihung des Festivals am 28. Januar (19.30 Uhr) in Saarbrücken sein, wie die Veranstalter mitteilten. Sie werde an diesem Tag eine „exklusive Masterclass für die anwesenden Talente unterrichten“ und ein Werkstattgespräch (12.30 Uhr) führen. Im Rahmen des Filmfestivals sollen ihr zu Ehren drei Filme sowie eine kleine Auswahl von Musikvideos gezeigt werden, in denen sie nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören ist. Vor drei Jahren hatte Hüller ihr Debütalbum „Be your own price“ als Sängerin veröffentlicht.