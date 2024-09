Kriegsfolgen Sand auf Bombe: Kontrollierte Sprengung wird vorbereitet

Eine zuvor versuchte Entschärfung der Bombe war am Dienstag abgebrochen worden. Teile des verbliebenen Zünders hatten laut Stadt nicht entfernt werden können. Eine Sprengung am Fundort sei allerdings nicht möglich, da die in der Nähe befindliche Brücke dabei beschädigt werden könnte. Die Bombe war vor einer Woche auf einer Baustelle an der Pfaffendorfer Brücke gefunden worden.