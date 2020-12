Salzsäure-Austritt in Apotheke sorgt für Feuerwehreinsatz

Ein Blick auf einen Einsatzwagen der Feuerwehr. Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Nittel In einer Apotheke in Nittel (Landkreis Trier-Saarburg) sind etwa 300 Milliliter Salzsäure ausgetreten. Zwei Mitarbeiter der Apotheke seien wegen leichter Atemwegsreizungen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

