Saison der Villa Musica im Zeichen Beethovens

Mainz Die neue Saison der Stiftung Villa Musica in Rheinland-Pfalz steht fast komplett im Zeichen Beethovens. Bis zum 250. Geburtstag des Bonner Meisters im Dezember 2020 sollten alle seine Werke der Kammermusik aufgeführt werden, teilte die Stiftung in Mainz am Dienstag mit.

Angeboten würden vertraute Werke, aber auch Raritäten wie etwa die Ensemble-Bearbeitungen der Zweiten, Sechsten und Neunten Sinfonie.