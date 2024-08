Gefahrstoff Säure-Pfütze dampft auf Autobahn-Parkplatz

Auf dem Parkplatz "Am Streitgieren" an der A61 bei Kruft (Kreis Mayen-Koblenz) wurde der Polizei am Donnerstagmorgen eine dampfende Pfütze gemeldet. Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Mendig haben diese bei einer Streckenkontrolle entdeckt, wie die Polizei mitteilt. Die örtliche Feuerwehr habe festgestellt, dass es sich um eine bislang noch unbekannte Säure handele.