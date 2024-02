Katastrophen Sachverständiger im Flut-Untersuchungsausschuss

Im Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe des rheinland-pfälzischen Landtags soll an diesem Freitag (9 Uhr) in Mainz ein weiterer Sachverständiger gehört werden. Dabei handelt es sich um den geschäftsführenden Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung, Frank Roselieb. Der Sachverständige soll sich zu einem Gutachten über den Katastrophenschutz in der Kreisverwaltung Ahrweiler äußern.