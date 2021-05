Saarlands MInisterpräsident Hans drängt auf ausreichend Impfstoff : „Impfungen sind der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden“

Saarbrücken Es sei wichtig, „dass die zugesagten Impfdosen auch ankommen.“

Mit der Aufhebung der Impf-Priorisierung ab dem 7. Juni ist die Lieferung von ausreichend Impfstoff nach Ansicht von Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) besonders wichtig. Jetzt komme es „darauf an, dass die zugesagten Impfdosen auch ankommen“, sagte Hans nach den Bund-Länder-Beratungen am Donnerstag. „Die Impfungen sind der Schlüssel, um die Pandemie zu überwinden.“

Auch Kinder sollen ab 7. Juni geimpft werden

Die Ministerpräsidenten hatten mit Kanzlerin Angel Merkel (CDU) beschlossen, dass ab dem 7. Juni auch Kinder ab zwölf Jahren in Deutschland mit Biontech geimpft werden können. Voraussetzung ist, dass die europäische Arzneimittelbehörde EMA den Impfstoff für diese Altersgruppe freigibt, wovon Bund und Länder in einem Beschlusspapier ausgingen. Die genaue Organisation der Impfungen sollen die Länder übernehmen.

„Deutliche Entspannung“

Mit steigender Zahl der Impfungen bei Erwachsenen werde „eine deutliche Entspannung“ gesehen, auch mit Blick auf die Infektionszahlen bei Kindern und Jugendlichen. So waren am 21. Mai, also am letzten Tag vor den aktuellen Pfingstferien, 140 Schüler (von rund 120 000) positiv auf Corona getestet worden. Zudem waren zwei Lehrkräfte (von rund 9400) infiziert. 338 Schüler und 18 Lehrer befanden sich in Quarantäne.