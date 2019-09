Saarlands Fußballverband reagiert auf Schiri-Streik

Saarbrücken Der Saarländische Fußballverband muss wegen eines Schiedsrichter-Streiks zahlreiche Jugendspiele am übernächsten Wochenende (13. bis 15. September) verschieben. Dies teilte der Verband am Mittwochabend nach einer Entscheidung des Jugendspielausschusses mit.

„Er sieht sich veranlasst, am besagten Wochenende alle Jugendspiele der Altersklassen E-Junioren bis A-Junioren abzusetzen und neu zu terminieren“, schrieb der Verband.

Nach einem brutalen Übergriff auf einen Referee bei einem C-Jugendspiel Ende August hatte sich der Verbandsschiedsrichterausschuss am Montagabend auf einen landesweiten Streik geeinigt. Betroffen seien Aktive, Junioren und die Saarlandliga, hieß es in einem Bericht der „Rheinpfalz“. Es handle sich um eine Solidaritätsaktion. Der Saarländische Fußballverband teilte nun mit, die Jugend-Spiele unter der Woche von 17. bis 19. September nachholen zu wollen. Die Turniere der F- und G-Jugend sollen planmäßig an dem Wochenende stattfinden können.