„Saarlandpakt“ für Kommunen gestartet

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes. Foto: Arne Immanuel Bänsch/dpa/Archivbild.

Saarbrücken Im Saarland hat sich bisher die Hälfte der 53 Kommunen für den so genannten Saarlandpakt beworben. Das gab Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Dienstag in Saarbrücken bekannt. Er gehe davon aus, dass bis zum Stichtag am 30. Juni auch die anderen Kommunen folgen werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Der Saarlandpakt sieht vor, dass das Land ab diesem Jahr die Hälfte der Kassenkredite von insgesamt 2,1 Milliarden Euro übernimmt und innerhalb von 45 Jahren tilgt. Dazu werden pro Jahr 30 Millionen Euro aufgewandt. Im Gegenzug verpflichten sich die Städte und Landkreise, ebenfalls ihren Teil der Kassenkredite abzubauen. Weitere 20 Millionen Euro erhalten die Kommunen für Investitionen.