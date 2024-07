Kunst Saarlandmuseum zeigt Papierkunst von Oskar Holweck

In der Ausstellung werden laut Museum rund 70 Werke aus den Jahren 1956 bis 1996 gezeigt, die aus der Sammlung des Saarlandmuseums, dem Oskar-Holweck-Nachlass sowie öffentlichen und privaten Sammlungen in Deutschland stammten. Sie machten die Vielfalt an künstlerischen Möglichkeiten deutlich, die Holweck mit Papier entwickelt habe.