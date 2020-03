Saarland: Zwei weitere Menschen an Coronavirus gestorben

Ein Abbild des neuartigen Coronavirus. Foto: Cdc/ZUMA Wire/dpa/Illustration.

Saarbrücken Im Saarland sind zwei weitere Menschen an einer Infektion mit dem neuartigen Coronavirus gestorben. Im Klinikum der Landeshauptstadt seien am Sonntag ein 88-jähriger Patient und ein 54-jähriger Patient an Covid-19 gestorben, teilte der Regionalverband Saarbrücken mit.

