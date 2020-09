Saarland zur Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria bereit

Tobias Hans (CDU), Ministerpräsident des Saarlandes. Foto: Oliver Dietze/dpa/Archivbild

Saarbrücken Nach dem Großbrand im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos hat das Saarland Hilfe angeboten. „Wir dürfen die Menschen in Moria nicht ihrem Schicksal überlassen“, teilte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Donnerstag per Twitter mit.

Das Saarland sei in Abstimmung mit der Bundesregierung bereit, Griechenland bei der Unterbringung von unbegleiteten Kindern und Jugendlichen zu unterstützen. „Gleichzeitig brauchen wir eine europäische Lösung“, teilte Hans mit.