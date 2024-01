Umwelt Saarland wird Vollmitglied bei Klimaprojekt

Das Saarland habe bisher als Gast in der Arbeitsgruppe Grundwasser mitgearbeitet. Am Rande beteiligt gewesen sei man zudem seit 2020 in der Arbeitsgruppe Hochwasser zum Thema Pegeldaten. Auch als Vollmitglied wolle das Saarland zunächst nur die Gruppen Grundwasser und Hochwasser besetzen, teilte die Regierung weiter mit.