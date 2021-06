Saarland will Tariflohn-Pflicht bei öffentlichen Aufträgen

Hände tippen auf einem Laptop. Foto: Silas Stein/dpa/dpa-tmn/Symbolbild

Saarbrücken Der saarländische Ministerrat hat am Dienstag das „Fairer-Lohn-Gesetz“ beschlossen. Es soll nun in die externe Beratung gehen, im Sommer dem Landtag vorgelegt werden und voraussichtlich ab dem 1. Januar 2022 in Kraft treten.