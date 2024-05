Erneuerbare Saarland will Solarenergie vorantreiben

Das Saarland will den Ausbau der Photovoltaik mithilfe eines Solarpakets weiter vorantreiben. Wirtschafts- und Energieminister Jürgen Barke (SPD) und Bauminister Reinhold Jost (SPD) kündigten dafür am Dienstag mehrere Maßnahmen und Gesetzes-Novellen an, die bis Anfang nächsten Jahres umgesetzt werden sollen.