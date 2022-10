Landtag : Saarland will neue Milliardenschulden: Notsituation erklärt

Saarland will neue Milliardenschulden: Notsituation erklärt

Saarbrücken Ein Kredit für künftige Generationen: Das Saarland leiht sich neue Milliarden. Schuld daran sind die Energiepreise - denn die erschweren die Umstellung der Wirtschaft noch zusätzlich.

Der saarländische Landtag hat eine „außergewöhnliche Notsituation“ wegen des Energiepreis-Schocks festgestellt. Mit dieser Erklärung machte die absolute SPD-Mehrheit des Landesparlamentes am Donnerstag den Weg für die Aufnahme von neuen Schulden in Höhe von drei Milliarden Euro frei. In dem Beschluss heißt es, die gestiegenen Energiepreise als Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine erschwerten die ohnehin nötige Transformation der saarländischen Industrie.