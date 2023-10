Bewerbung Saarland will nationale Special Olympics 2026 ausrichten

In diesem Jahr hatte Berlin die Special Olympics World Games ausgerichtet. Im Juni waren rund 7000 Athletinnen und Athleten aus 176 Delegationen zu Gast, außerdem reisten 3000 Trainerinnen und Trainer sowie betreuende Menschen und 9000 Familienmitglieder mit. Rund 330.000 Zuschauer wurden an neun Tagen gezählt. Die bislang letzte nationale Ausgabe der Sommerspiele der Special Olympics war 2022 ebenfalls in Berlin.