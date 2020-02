Medizinische Versorgung : Saarland will Landarztquote einführen

Saarland will Landarztquote einführen

Saarbrücken Bis zu 22 Studenten sollen ab dem Wintersemester im Saarland einen speziellen Medizin-Studienplatz erhalten: Dafür müssen sie sich verpflichten, nach Abschluss ihres Studiums zehn Jahre als Hausarzt in unterversorgten ländlichen Regionen des Saarlandes tätig zu sein.

Das sieht das neue Landarztquotengesetz vor, das Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) am (morgigen) Mittwoch in den Landtag einbringen will.