Pläne der Landesregierung : Saarland will Kita-Gebühren schrittweise abschaffen

Saarland will Kita-Gebühren schrittweise abschaffen

Saarbrücken Die SPD-Landesregierung will ein zentrales Wahlkampfversprechen umsetzen: In den nächsten vier Jahren sollen die Kita-Gebühren auf Null sinken.

Ab 2027 sollen Eltern im Saarland nach dem Willen der Landesregierung keine Kita-Gebühren mehr zahlen. Das Kabinett beschloss am Dienstag den Entwurf des Beitragsfreie-Kita-Gesetzes, das ab dem neuen Kita-Jahr den Abbau der Elternbeiträge in vier Schritten regeln soll.

„Ich gehe davon aus, dass wir dieses Gesetz sehr zügig beraten und beschließen können, so dass es rechtzeitig vor dem 1. August greifen kann“, sagte Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) in Saarbrücken .

Saarland ist „Hälfte des Weges“ zur Abschaffung von Kita-Gebühren bereits gegangen

Streichert-Clivot zufolge ist die Versorgungsquote von Kita-Plätzen im U3-Bereich im Saarland sehr unterschiedlich. Während der Anteil an Krippenplätzen in St. Wendel mit knapp 40 Prozent am größten sei, sei er im Regionalverband Saarbrücken bei nur 26,21 Prozent. Für die Kommunen seien Kita- und Krippenplätze „nicht nur eine Frage der Daseinsvorsorge, sondern schlichtweg auch Standortvorteil“.