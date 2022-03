Justiz : Saarland will Justiz kindgerechter gestalten

Saarbrücken Im Saarland sollen künftig Kinder- und Opferinteressen stärker im Blickpunkt stehen. Dafür soll eine neue Beauftragte in der Justiz sorgen.

Die Justiz im Saarland will künftig mehr auf die Bedürfnisse von Kindern und Opfern eingehen. Deshalb hat sie zum 1. Februar die Fachpsychologin und Diplom-Juristin Agata Schubert (39) zur „Beauftragten für kindgerechte Justiz und Opferschutz“ berufen. Immer dann, wenn Justiz mit Kindern in Berührung komme, sei es wichtig, zu wissen, dass solche Verfahren und Begegnungen belastend seien und eine traumatisierende Wirkung haben könnten, so Justiz-Staatssekretär Roland Theis (CDU) am Dienstag. Deshalb müssten diese Kontakte „mit höchster Sensibilität und dem Ziel der Kindgerechtheit“ erfolgen. Dies gelte „von der Familienrichterin über den Staatsanwalt bis hin zum Beamten an der Schleuse in der JVA“.