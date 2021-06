Saarland will Informatik als Schulfach ab Klasse 7 einführen

Saarbrücken Im Saarland soll Informatik als eigenständiges Schulfach ab Klassenstufe 7 an Gemeinschaftsschulen und Gymnasien eingeführt werden. Das hat Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot (SPD) am Mittwoch angekündigt.

„In der Zukunft wird es kaum noch Lebens- und Arbeitsbereiche geben, in denen digitale Technik keine Rolle spielt, Informatik muss also Allgemeinbildung werden“, sagte die Ministerin. Bisher können Schüler Informatik in der Einführungsphase der gymnasialen Oberstufe als Wahlpflichtfach wählen und seit 2019/20 als Grund- oder Leistungskurs belegen. An Gymnasien, die einen Informatik- oder anderen MINT-Zweig (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) führen, wird Informatik bereits ab Klassenstufe 8 unterrichtet.