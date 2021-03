Saarland will Impfungen in Hausarztpraxen ab April

Eine Frau wird gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die saarländische Landesregierung weitet die Corona-Impfungen mit Hilfe der Hausärzte aus. „Ab April werden die Impfungen nicht mehr ausschließlich in den vier Impfzentren durchgeführt, sondern können auch in Hausärzte-Praxen durchgeführt werden“, erklärte die Staatskanzlei in Saarbrücken am Freitag.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die Termine würden von den Praxen ab dem 1. April vergeben. Bereits jetzt gebe es im Saarland täglich knapp 4000 Corona-Impfungen.

„Damit können wir mehr Tempo beim Impfen machen und kommen unserem Ziel, allen Impfwilligen ein Impfangebot vor Ort zu machen, ein deutliches Stück näher“, sagte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) zu der geplanten Ausweitung. Die Kassenärztlichen Vereinigung geht davon aus, dass die Impfungen ab dem 13. April in den Praxen starten - vorausgesetzt, die Mittel dafür würden so geliefert wie geplant.